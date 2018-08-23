«Центр защиты населения города Нижний Тагил» купит мотовездеход за 600 000 рублей

Информацию об электронном аукционе на сайте государственных закупок опубликовала Администрация города Нижний Тагил.

Электронный аукцион, в результате которого будет определен поставщик, проведут 27 августа 2018 года.

Учреждение купит транспортное средство, произведенное не ранее 2017 года. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.