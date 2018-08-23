«Центр защиты населения города Нижний Тагил» купит мотовездеход за 600 000 рублей
Сегодня, 10:30Экономика
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Мотовездеход купит муниципальное бюджетное учреждение «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил». На это выделено 600 000 рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Информацию об электронном аукционе на сайте государственных закупок опубликовала Администрация города Нижний Тагил.
Электронный аукцион, в результате которого будет определен поставщик, проведут 27 августа 2018 года.
Учреждение купит транспортное средство, произведенное не ранее 2017 года. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
Поставка мотовездехода должна быть осуществлена в течение десяти дней с момента подписания контракта.
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