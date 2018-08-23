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«Центр защиты населения города Нижний Тагил» купит мотовездеход за 600 000 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Max trike13

«Центр защиты населения города Нижний Тагил» купит мотовездеход за 600 000 рублей

Сегодня, 10:30Экономика
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