Свердловская область зарегистрировала структуру по подготовке к Универсиаде

Автономная некоммерческая организация называется «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023. Главой организации стал бывший заместитель гендиректора АО «Синара-Девелопмент» (входит в группу «Синара») Данил Значков.

Среди видов деятельности организации — разработка проектной документации, строительство дорог, зданий, инженерных сетей, а также управление объектами недвижимости.

Ранее стало известно, что в федеральном бюджете средства на организацию Универсиады в Екатеринбурге не запланированы.