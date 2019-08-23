Свердловская область зарегистрировала структуру по подготовке к Универсиаде
Сегодня, 09:53ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Министерство по управлению госимуществом региона зарегистрировало организацию по строительству объектов к Универсиаде-2023, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы СПАРК.
Сюжеты: Екатеринбург
Автономная некоммерческая организация называется «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023. Главой организации стал бывший заместитель гендиректора АО «Синара-Девелопмент» (входит в группу «Синара») Данил Значков.
Среди видов деятельности организации — разработка проектной документации, строительство дорог, зданий, инженерных сетей, а также управление объектами недвижимости.
Ранее стало известно, что в федеральном бюджете средства на организацию Универсиады в Екатеринбурге не запланированы.
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