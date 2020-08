Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?

Ежегодно в Свердловской области тратятся миллиарды рублей из областного бюджета на капитальные ремонты многоквартирных домов региона. Есть ли конкуренция среди подрядчиков или год за годом контракты достаются одним и тем же исполнителям? Разбиралась редакция TagilCity.ru.

Свыше 1 млрд рублей в 2020 году получили 10 компаний по 64 контрактам. При этом работы по остальным 105 контрактам обошлись Региональному фонду капитальных ремонтов всего в 165 млн рублей. В 2019 году порядка 4 миллиардов рублей — более 66% от всей суммы по контрактам за год — также были распределены между всего десятью подрядчиками. Остальная часть средств по контрактам составила 2,1 миллиарда, эти 33,5% были разыграны почти по 200 контрактам. Аналогично в 2018 году две трети средств (свыше 4 млрд) получили всего десять фирм. Восемь компаний входили в десятку поставщиков с самым большим бюджетом в течение прошлых двух лет, а три из них уже фигурируют в топе подрядчиков по контрактам и в 2020 году. Кто же получает миллиарды рублей на ремонт свердловских многоквартирников из Регионального фонда? ЗАО «Стройкомплекс» — 1,4 млрд рублей Лидером по объемам денег из областного бюджета за последние три года (1,4 млрд рублей) становится компания известного тагильского бизнесмена Олега Сохраннова. Предприниматель вошел в топ-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила по оценке экспертов редакции TagilCity.ru, заняв самое высокое 12-е место среди всех предпринимателей. В 2018–2019 годах ЗАО «Стройкомплекс» выиграло 37 контрактов от регионального фонда капремонтов. Доля средств от фонда капремонтов два года составляла более 90% денег, выигранных «Стройкомплексом» на контрактной основе. В 2020 году компания переключилась на работы за 196 млн рублей от Службы заказчика городского хозяйства в Нижнем Тагиле, в этом году за фирмой числится всего один контракт от фонда капремонтов — на 900 тысяч рублей. ООО «ТАС» — 1,35 млрд рублей Чуть меньше за три года работы по контрактам получит свердловская фирма «ТАС» — 1,35 млрд рублей. В текущем году сумма по контрактам от свердловского фонда капремонтов занимает более 80% от всех контрактов, выигранных предприятием. В минувшем году этот показатель был более 72%, а в 2018 году — свыше 97%. В течение последних трёх лет предприятие подавляющее большинство средств по контрактам получает именно из бюджета Свердловской области. Однако компания работает не только в этом регионе, но и занимается капремонтами в Омской и Челябинской областях. ООО «Олимп» — 805 млн рублей Свердловская компания «Олимп» за три года получила более 805 млн рублей за работы по капремонтам. В течение всех трех лет контракты от регионального фонда составляли 100% денег, полученных этим подрядчиком, — других контрактов у «Олимпа» нет. Фирма выполняет работы в домах Алапаевска, Тавды, Сухого Лога, Асбеста. Компания известна на рынке директором Сергеем Митро и его связью с руководством свердловского ЖКХ. Учредителем фирмы является ООО «Макстрой», в числе совладельцев вместе с Митро ранее был Сергей Сколобанов. Его фирма УК «ДЕЗ» с 2018 года также получила от Регионального фонда капремонтов контракты на почти 50 млн рублей. По данным издания «Новый день», Сколобанов учился в УПИ вместе с текущим директором фонда капремонтов Станиславом Сухановым и действующим замминистра ЖКХ Андреем Кислицыным, в параллельном потоке с ними обучался и Сергей Митро. Photo: 1mediainvest.ru ООО «МЕГАПОЛИС» — 727 млн рублей Подрядчик из Екатеринбурга за три года по контрактам от ФКР получил более 727 млн рублей на работы в столице региона, Верхней Пышмы, Первоуральска. В 2017 году региональный фонд капремонта был обязан по суду выплатить свердловчанке более 580 тысяч рублей из-за некачественного, выполненного субподрядчиком «Мегаполиса». Тогда протекающая труба отопления, ранее замененная по капремонту, стала причиной упавшей на телевизор штукатурки. После этого техника взорвалась и загорелась, ущерб был оценен в 560 тысяч рублей. ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» — 674 млн рублей Компания из Нижнего Тагила в течение двух лет получила контракты на проведение капремонтов почти на 674 млн рублей. В 2018 году тагильчанка обратилась в суд из-за затопления ее квартиры в доме, где до этого проводился капремонт силами подрядчика «Промстройсервис». В итоге суд взыскал в пользу женщины порядка 80 тысяч рублей с ФКР и управляющей компании. Обрушение потолка в течение двух лет после капремонта этим же подрядчиком произошло в квартире в Верхней Пышме. Ранее ведомство Николая Смирнова включало этого подрядчика в «белый список». Photo: 1mediainvest.ru ООО «ЭнТис-Учет» — 590 млн рублей Организация, получившая за три года почти 590 млн рублей из ФКР Свердловской области, находится под руководством Сергея Ефимова. Его супругой является Наталья Бекленищева, которая возглавляет департамент организации капремонта и мониторинга жилфонда ФКР. Ремонтные работы, выполненные этой компанией, связаны со скандалом из-за обрушения потолка в двух домах на Эльмаше в Екатеринбурге в 2018 году. В первом случае обошлось без пострадавших, поскольку жильцов не было дома, а во втором случае потолок упал на мужчину и его внука, ребенку потребовалась госпитализация. Несмотря на два обрушения, организация продолжила получать контракты от фонда капремонтов — и в 2019, и в 2020 годах. Рынок подрядчиков по капитальным ремонтам в домах Свердловской области схож с дорожным строительством: в обеих сферах ежегодно появляются одни и те же подрядчики, которые получают миллиарды рублей из бюджета региона даже после зафиксированных нарушений по выполнению контрактов. Падающие на жителей потолки после капремонтов не влияют на смену строителей также, как дорожные ямы — на смену дорожных подрядчиков. 