Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?

ООО «ТАС» — 1,35 млрд рублей

Чуть меньше за три года работы по контрактам получит свердловская фирма «ТАС» — 1,35 млрд рублей. В текущем году сумма по контрактам от свердловского фонда капремонтов занимает более 80% от всех контрактов, выигранных предприятием. В минувшем году этот показатель был более 72%, а в 2018 году — свыше 97%. В течение последних трёх лет предприятие подавляющее большинство средств по контрактам получает именно из бюджета Свердловской области. Однако компания работает не только в этом регионе, но и занимается капремонтами в Омской и Челябинской областях.