Natura Siberica проводит проверку по фактам вмешательства в IT-инфраструктуру

Natura Siberica проводит проверку по фактам вмешательства в IT-инфраструктуру
Natura Siberica проводит проверку по фактам вмешательства в IT-инфраструктуру
Сегодня, 12:02ЭкономикаФото: naturasiberica.ru
Руководство ведущей российской косметической компании заявило об идущих в компании проверках после серии хакерских атак на IT-инфраструктуру. Об этом рассказал юридический директор Natura Siberica Алексей Кунин.

По его словам, сейчас важной задачей является информационная безопасность бизнеса, так как компания уже неоднократно сталкивалась с мощными информационными атаками. Его слова цитирует gazeta.ru.

Злоумышленники извне пытались получить контроль над частями IT-инфраструктуры и тем самым блокировать работу компании. В итоге отмечались нарушения деятельности розничных точек группы, не проходили расчеты с контрагентами, а работники жаловались на сбой в работе корпоративной электронной почты.

Юридический директор Natura Siberica пояснил, что для того, чтобы справиться с ситуацией, компании экстренно привлекла внешних IT-провайдеров. Кунин также заявил, что по каждому факту вмешательства в IT-инфраструктуру бизнеса проводится служебная проверка, а сотрудники группы будут ознакомлены с внутренним корпоративным стандартом по информационной безопасности.

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