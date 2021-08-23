Natura Siberica проводит проверку по фактам вмешательства в IT-инфраструктуру

Руководство ведущей российской косметической компании заявило об идущих в компании проверках после серии хакерских атак на IT-инфраструктуру. Об этом рассказал юридический директор Natura Siberica Алексей Кунин.

По его словам, сейчас важной задачей является информационная безопасность бизнеса, так как компания уже неоднократно сталкивалась с мощными информационными атаками. Его слова цитирует gazeta.ru. Злоумышленники извне пытались получить контроль над частями IT-инфраструктуры и тем самым блокировать работу компании. В итоге отмечались нарушения деятельности розничных точек группы, не проходили расчеты с контрагентами, а работники жаловались на сбой в работе корпоративной электронной почты. Юридический директор Natura Siberica пояснил, что для того, чтобы справиться с ситуацией, компании экстренно привлекла внешних IT-провайдеров. Кунин также заявил, что по каждому факту вмешательства в IT-инфраструктуру бизнеса проводится служебная проверка, а сотрудники группы будут ознакомлены с внутренним корпоративным стандартом по информационной безопасности.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter