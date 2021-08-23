Передовые технологии АПК были представлены на сельхозвыставке в Свердловской области

Всероссийский день поля-2021 прошел в Свердловской области 13 и 14 августа. На выставке были представлены свыше 500 сельскохозяйственных культур. Особое внимание уделялось передовым сортам, которые были высажены еще осенью (озимые) и ранней весной.

Всероссийский день поля — это масштабная демонстрация передовых технологий сельского хозяйства в реальных полевых условиях. Все образцы были высажены заранее. 54 оригинатора из России и зарубежных стран предоставили на демонстрационных участках 514 сортообразцов 25 сельскохозяйственных культур: пшеницы, ячменя, овса, рапса, гороха, кукурузы, картофеля, тритикале и других. Среди них были и сорта селекции Уральского научно-исследовательского института. На выставке побывал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что сельское хозяйство — одно из ключевых отраслей экономики региона. Свердловская область стабильно входит в десятку лучших субъектов РФ по показателям сельского хозяйства. В областную систему АПК входит почти две тысячи сельскохозяйственных организаций, предприятий, производящих пищевую продукцию, фермерских хозяйств. Кроме того, каждый десятый свердловчанин ведет фермерское хозяйство. Для Свердловской области эффективная поддержка агропрома, комплексное развитие сельских территорий, создание комфортных условий для жизни и труда всех работников сельского хозяйства — один из неизменных приоритетов. В ходе пленарного заседания сможем обменяться передовым опытом и наработками, сформулировать предложения, которые в дальнейшем станут основой для прорывных решений в сфере АПК, совершенствования нормативной базы, укрепления продовольственной безопасности страны,подчеркнул глава региона. Фото: Департамент информационной политики Чтобы привлечь еще больше активных инструментов для поддержки аграриев, Евгений Куйвашев заключил договор с генеральным директором Росагролизинга Павлом Косовым. По словам губернатора, новая техника — это залог высоких урожаев и качественной местной продукции на прилавках в магазинах. За последние пять лет сельхозпредприятия приобрели более 6,5 тысяч единиц техники, треть из них за счет поддержки региона. Областной бюджет выделил на эти цели более 2 миллиардов рублей. За счет субсидий до 2025 года планируется обновить еще 30% технопарка аграриев. Также властями Свердловской области одобрены субсидии до 200 тысяч рублей фермерам и молодым специалистам сферы АПК, проживающим в сельской местности, на организацию собственного хозяйства. В 2021 году на это предусмотрено 2,2 млн рублей. Еще 900 тысяч рублей направлено на субсидии сельхозпредприятиям для передподготовки специалистов и повышения их квалификации. С 2022 году предусмотрена финансовая поддержка предприятий, которые привлекают студентов на производственную практику. Фото: Департамент информационной политики Помимо растениеводства большое внимание на выставке было уделено теме цифровизации и роботизации сельского хозяйства. Молодые ученые из Уральского аграрного госуниверситета продемонстрировали «умную» гидропонную установку для выращивания любых растений. Изобретение основано на механизме, который вращает растения вокруг источника света, что позволяет экономить электроэнергию, а также увеличивает скорость роста и созревания.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter