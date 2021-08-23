В 500 миллиардов рублей обойдутся казне выплаты военным и пенсионерам

Свыше 500 миллиардов рублей уйдет на то, чтобы осуществить единовременные выплаты военным и пенсионерам, которые были анонсированы президентом РФ Владимиром Путиным.

Таким образом, единовременные выплаты военнослужащим — 15 тысяч, и пенсионерам — 10 тысяч, превысят полтриллиона рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подсчеты главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Однако на данный момент механизм осуществления выплат определен не был, отметил Андрей Макаров. Известно то, что финансироваться новая статья расходов будет из дополнительных доходов бюджета, пишут «Новые известия». Отмечается, что инициатива была принята экспертами противоречиво. Напомним, на встрече с членами «Единой России» Путин подчеркнул, что инфляция в стране составила 6,5%, хотя власти рассчитывали, что она будет на уровне 4%. Поэтому он предложил «подтянуть» денежные доходы некоторых граждан.

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