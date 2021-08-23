В НРФ Регионы примут участие эксперты ведущих рекламных агентств

Ведущие топ-менеджеры и эксперты крупнейших рекламных агентств страны станут участниками Национального рекламного форума (НРФ) «Регионы». Свыше 50 практиков сферы рекламы из разных регионов России приедут на фестиваль, который будет проходить в Екатеринбурге 7 и 8 сентября.

Мероприятие пройдет в очном формате, поэтому участники форума смогут воспользоваться всеми возможностями, которые дает живое общение. Деловую программу форума посетят представители ведущих рекламных агентств и компаний страны. Среди них эксперты и топ-менеджеры, получившие признание не только на отечественном, но и на международном рекламном рынке. Среди них представители группы компаний Deltaplan Group, «Газпром-медиа», Mail.ru Group, сейлз-хауса «ЭВЕРЕСТ» и многие другие. В первую очередь программа НРФ посвящена небольшим рекламным региональным агентствам, которые пока еще не имеют миллиардных бюджетов и крупных международных проектов. О своем пути из небольших рекламных компаний в лидеры рекламного рынка расскажут спикеры — ведущие эксперты федерального уровня. Участников форума ознакомят с самой актуальной информацией по таким направлениям, как видео и аудио, PR и HR, наружная реклама, маркетинг и др. Спикеры продемонстрируют свежие аналитические данные по этим направлениям, а также расскажут о прогнозах на ближайшее время. В программу второго дня форума включены паблик-токи, воркшопы, штурмы и лекции. Их проведут лидеры креативного рынка рекламы со всех регионов России. В финале НРФ будут объявлены победители Первого регионального фестиваля рекламы — 1Й. НРФ «Регионы» стал одним из новых проектов ассоциации АКАР. Задача проекта — развитие рекламного рынка в регионах при участии рекламодателей, медиа и рекламных агентств со всех уголков России. Официальным медиапартнером предприятия является холдинг 1MI.

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