Свердловская область заняла 43-е место в рейтинге регионов по динамике зарплаты
Сегодня, 22:23ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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На основании расчётов Росстата агентство РИА Рейтинг выяснило, как изменились среднемесячные зарплаты в российских регионах в первом полугодии 2019 года. Из 85 субъектов Свердловская область оказалась на 43-м месте.
Согласно данным инфографики, которую опубликовало РИА Рейтинг, изменение среднемесячной заработной платы за I полугодие в Свердловской области составило 6,7%. Среднмесячная заработная плата жителей Урала за первые 6 месяцев с начала года составила 34 672 рублей. Сравнительная покупательная способность зарплаты равняется 2,28%.
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Наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, нижние строчки занимают Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. В среднем месячная номинальная начисленная заработная плата в целом по России увеличилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей.
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