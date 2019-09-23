Свердловская область заняла 43-е место в рейтинге регионов по динамике зарплаты

Согласно данным инфографики, которую опубликовало РИА Рейтинг, изменение среднемесячной заработной платы за I полугодие в Свердловской области составило 6,7%. Среднмесячная заработная плата жителей Урала за первые 6 месяцев с начала года составила 34 672 рублей. Сравнительная покупательная способность зарплаты равняется 2,28%.

Наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, нижние строчки занимают Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. В среднем месячная номинальная начисленная заработная плата в целом по России увеличилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей.