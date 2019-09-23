Сын миллиардера Пумпянского рассказал о причинах возвращения в Екатеринбург

Александр Пумпянский входит в топ-20 самых богатых наследников в России, имеет собственный инвестиционный фонд, винодельческое хозяйство в Европе и входит в совет директоров в компаниях отца. Не так давно он вернулся в Екатеринбург из Женевы, где проживал некоторое время.

Александр рассказал, что у него есть опыт переговоров с зарубежными партнерами и опыт ведения крупных проектов. Он имеет экономическое образование, а первым крупным проектом для него стал «СКБ-банк», затем молодой бизнесмен сам создал свой бизнес в Женеве. Сейчас Александр является председателем совета директоров группы «Синара», возглавляет совет директоров «СКБ-Банка» и входит в совет директоров «Трубной металлургической компании».

Касательно причин возвращения в Россию Александр ответил:

Мы все-таки русские, мы из России, это наш регион, мы его, наверное, больше понимаем, здесь на сегодняшний день есть такие бизнес-возможности, которых за рубежом нет.

Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что в Екатеринбурге он родился, окончил школу, в столице Урала живут его друзья.

Касательно соприкосновения бизнеса и политики он пояснил, что бизнесмены «должны учитывать федеральную и региональную повестки, так как они соприкасаются с интересами людей». В частности, речь зашла об Универсиаде, для проведения которой предложено две площадки — ЭКСПО и ВИЗ.

Нас как потенциальных участников этого проекта, конечно, спрашивали и мы предложили площадку рядом с «Экспо»,пояснил бизнесмен.