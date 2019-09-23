В Екатеринбурге за 97 миллионов рублей продают здание мельницы-памятника
Сегодня, 11:28ЭкономикаФото: N1.RU
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Одно из строений памятника архитектуры «Мельница Борчанинова-Первушина» в Екатеринбурге выставлено на продажу за 97 миллионов рублей, сообщает N1.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь строения составляет 1 146 квадратных метров, здание расположено внутри квартала — между строящимся жилым домом и основным зданием мельницы. В объявлении говорится, что строение полностью приспособлено под фитнес-центр.
Ранее сообщалось, что само здание мельницы в будущем реконструируют и там появится элитное жилье.
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