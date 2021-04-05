4,5 млн налогов задолжал гендиректор тагильской компании «СпецАвтоСтрой»

С марта 2020 года по февраль 2021 года он уклонялся от уплаты налогов и срывал денежные средства. При этом тагильчанин продолжал предпринимательскую деятельность и переводил деньги на счета партнеров.
В ходе расследования уголовного дела за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов предприниматель полностью погасил задолженность, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
ООО «СпецАвтоСтрой» занимается грузовыми перевозками, компания зарегистрирована в 2014 году. За время работы организация участвовала в 16 судебных процессах на сумму 8,1 миллиона рублей, при чем 14 раз в качестве ответчика.
Напомним, весной 2021 года в СМИ появилась информация, что имущество сотового оператора «Мотив» было арестовано судом за неуплату налогов и фиктивные сделки. Однако в компании опровергли эту информацию.