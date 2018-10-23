Глобальный саммит в Екатеринбурге обойдется Свердловской области в 70 млн рублей

22 октября прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к GMIS-2019 в Екатеринбурге. На мероприятие, которое могут посетить первые лица 20 стран, планируется потратить 70 млн рублей из бюджета Свердловской области. Кроме того, часть средств будет выделена на федеральном уровне.

Саммит пройдет на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в конгресс-холле, строительство которого закончится в июне 2019 года.