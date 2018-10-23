Свердловчане стали чаще брать ипотеку и участвовать в долевом строительстве
Сегодня, 11:48ЭкономикаФото: classomsk.com
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В Свердловской области в 2018 году на 67% увеличилось количество людей, участвующих в долевом строительстве. Также стало на 15% больше тех, кто приобретает жилье в ипотеку.
По данным Росстата, с начала 2018 года свердловчане заключили 14,9 тысячи договоров на участие в долевом строительстве. Это на 67% больше, чем в прошлом году.
Кроме того, за этот год в Свердловской области зарегистрированы 64,3 тысячи покупки жилья в ипотеку. Этот показатель превышает данные за 2017 год на 15%. Большинство людей берут ипотеку под залог уже имеющегося жилья. Предполагается, что высокий спрос на ипотечные кредиты обусловлен снижением ставок, пишет ЕТВ.
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