Свердловчане стали чаще брать ипотеку и участвовать в долевом строительстве

По данным Росстата, с начала 2018 года свердловчане заключили 14,9 тысячи договоров на участие в долевом строительстве. Это на 67% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, за этот год в Свердловской области зарегистрированы 64,3 тысячи покупки жилья в ипотеку. Этот показатель превышает данные за 2017 год на 15%. Большинство людей берут ипотеку под залог уже имеющегося жилья. Предполагается, что высокий спрос на ипотечные кредиты обусловлен снижением ставок, пишет ЕТВ.