Второй этап благоустройства дворов в Нижнем Тагиле продолжит прежний подрядчик

Благоустройство дворов в Нижнем Тагиле в рамках программы 2018 года продолжит ООО ГК «УралСтройКомплекс». Ранее компания выиграла аналогичный контракт и за 155 млн рублей провела первый этап по благоустройству дворовых территорий в Нижнем Тагиле. На этот раз фирма проведет работы за 11,1 млн рублей.

Фирма зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2014 году, директором является Евгений Калугин.

Ранее организация проводила капитальный ремонт теплотрассы на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. За это, согласно данным контракта, ООО ГК «УралСтройКомплекс» получило 4,6 млн рублей. Также фирма работала с администрацией ГГО и проводила ремонт дорог по контракту в 10 млн рублей.