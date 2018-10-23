Второй этап благоустройства дворов в Нижнем Тагиле продолжит прежний подрядчик
Сегодня, 10:54ЭкономикаЮлия СувороваФото: vesticstroy.ru
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Подрядчик по второму этапу благоустройства дворов определен в Нижнем Тагиле. Контракт выиграло ООО ГК «УралСтройКомплекс», занимавшееся первым этапом работ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Благоустройство дворов в Нижнем Тагиле в рамках программы 2018 года продолжит ООО ГК «УралСтройКомплекс». Ранее компания выиграла аналогичный контракт и за 155 млн рублей провела первый этап по благоустройству дворовых территорий в Нижнем Тагиле. На этот раз фирма проведет работы за 11,1 млн рублей.
Фирма зарегистрирована в Нижнем Тагиле в 2014 году, директором является Евгений Калугин.
Ранее организация проводила капитальный ремонт теплотрассы на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. За это, согласно данным контракта, ООО ГК «УралСтройКомплекс» получило 4,6 млн рублей. Также фирма работала с администрацией ГГО и проводила ремонт дорог по контракту в 10 млн рублей.
Выручка ООО ГК «УралСтройКомплекс» в 2017 году составила 289 млн рублей.
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