Росстат: дохода 49% россиян хватает только на еду и одежду

Как сообщает РБК, в 49,4% вошли граждане, которые не могут себе позволить покупку мебели, бытовой техники. В первом квартале этого года количество таких семей составляло 49,2%. При этом доля россиян, которые не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования, растет не только каждый квартал, но и увеличивается в годовом соотношении.