Росстат: дохода 49% россиян хватает только на еду и одежду
Сегодня, 09:50ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным Росстата, доля россиян, которым дохода хватает только на покупку еды и одежды, в 2019 году достигла 49,4%, пишут «Новые известия».
При этом отмечается, что рост произошел за счет увеличения дохода граждан, которым ранее хватало денег только на продукты питания.
Как сообщает РБК, в 49,4% вошли граждане, которые не могут себе позволить покупку мебели, бытовой техники. В первом квартале этого года количество таких семей составляло 49,2%. При этом доля россиян, которые не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования, растет не только каждый квартал, но и увеличивается в годовом соотношении.
Данные изменения в Росстате считают положительными, так как наименее обеспеченные группы населения переходят в группы со средним достатком.
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