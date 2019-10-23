СМИ: свердловскому оператору наркопрепаратов грозит банкротство
Свердловской сети «Фармация» грозит банкротство, к 2020 году единственный оператор наркопрепаратов в регионе может прекратить работу, пишет РБК.
Сеть включает в себя 72 аптеки и занимается поставкой в муниципалитеты наркопрепаратов для тяжелобольных пациентов. Аптечная сеть несет убытки с 2014 года из-за низкой посещаемости, с 2017 года сети удавалось выходит из тяжелой ситуации благодаря побочной деятельности — маркетинга, арендных услуг. Однако сеть продолжает нести убытки и уже не может самостоятельно с ними справиться. По итогу 2017 года ГУП СО «Фармация» получила убыток 50,88 миллиона рублей, 2018 года — 57 миллионов рублей.
Практика показывает, что наиболее оптимальны два пути спасения сети — реорганизация в АО с дальнейшей приватизацией, либо продолжение работы в форме ГУПа. Однако последний вариант может привести сеть к дальнейшему банкротству. Эксперты полагают, что «Формацию» можно перевести в форму государственного бюджетного учреждения.
Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, Минздрав рассматривает вариант выведения аптечной сети из кризиса путем предоставления крупного госзаказа.