СМИ: свердловскому оператору наркопрепаратов грозит банкротство

Сеть включает в себя 72 аптеки и занимается поставкой в муниципалитеты наркопрепаратов для тяжелобольных пациентов. Аптечная сеть несет убытки с 2014 года из-за низкой посещаемости, с 2017 года сети удавалось выходит из тяжелой ситуации благодаря побочной деятельности — маркетинга, арендных услуг. Однако сеть продолжает нести убытки и уже не может самостоятельно с ними справиться. По итогу 2017 года ГУП СО «Фармация» получила убыток 50,88 миллиона рублей, 2018 года — 57 миллионов рублей.