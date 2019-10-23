В России одобрен закон о денежной компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика
Сегодня, 16:48ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Совет Федерации РФ одобрил закон, согласно которому членам жилищно-строительных кооперативов, принимающим проблемные объекты строительства, будут выплачиваться денежные компенсации, сообщает ТАСС.
Размер возмещения будет зависеть от рыночной стоимости недвижимости на момент выплаты этого возмещения. При этом она не должна быть меньше взносов, которые граждане платили при строительстве дома.
До принятия закона участникам ЖСК не предоставлялось возможности получить выплату возмещения, если Фонд защиты прав участников долевого строительства решит, что финансирование завершения строительства переданных кооперативу проблемных объектов не целесообразно. Такие условия ставили членов ЖСК в неравное положение по сравнению с участниками долевого строительства.
Согласно документу, на компенсацию смогут рассчитывать те дольщики, требования которых ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика.
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