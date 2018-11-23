Хлебные экспрессы Сибирь-Санкт-Петербург организованы РЖД в России

4,3 тысячи тонн пшеницы перевезли за 4,7 суток, что в 2,7 раз меньше нормативного срока доставки. Доставка из Сибири на Северо-Запад России с помощью РЖД сможет существенно сократить время получения необходимого сырья.

Снижение себестоимости доставки позволила сибирским производителям увеличить количество поставок по стране. Доход Сибирского ФО в сезоне 2017-2018 года вырос на 5 млн тонн. Если за сезон прошлого года были выполнены поставки 1,9 млн тонн зерна, то в этом году количество увеличилось до 2,4 млн тонн.

Поставки через РЖД позволяет доставлять груз с нескольких точек Сибири. Грузовой экспресс насчитывает около 57 вагонов, а это равноценно 3,9 тыс. тоннам. Срок доставки таким образом сокращается в 2 или 3 раза.