Осталось 10 дней: свердловчане уплатили в два раза меньше начисленных налогов
Сегодня, 07:30ЭкономикаФото: pixabay.com
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Только чуть более половины налоговых отчислений, начисленных за 2017 год выплатили жители Свердловской области. Для исполнения обязанностей по уплате сборов у них остаётся всего 10 дней. По истечении этого срока налоговики обратятся в суд.
По всем категориям начисленных налогов жители Свердловской области недоплатили примерно 2,7 млрд рублей. После 3 декабря на задолженности будут начисляться пени, а если долг превышает 3 тыс. рублей, то сотрудники налоговой обратятся в суд. После работу с неплательщиками продолжат судебные приставы, сообщает URA.ru.
Всего по итогам 2017-го финансового года уральцы должны заплатить в казну 5,7 млрд рублей. Из них - 2,6 млрд за недвижимость, 2,1 млрд рублей за транспорт и 1 млрд рублей за землю. Согласно данным налоговых органов, за подходящий к концу 2018 год жители Среднего Урала накопили долгов на 2,6 млрд рублей.
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