Осталось 10 дней: свердловчане уплатили в два раза меньше начисленных налогов

По всем категориям начисленных налогов жители Свердловской области недоплатили примерно 2,7 млрд рублей. После 3 декабря на задолженности будут начисляться пени, а если долг превышает 3 тыс. рублей, то сотрудники налоговой обратятся в суд. После работу с неплательщиками продолжат судебные приставы, сообщает URA.ru .

Всего по итогам 2017-го финансового года уральцы должны заплатить в казну 5,7 млрд рублей. Из них - 2,6 млрд за недвижимость, 2,1 млрд рублей за транспорт и 1 млрд рублей за землю. Согласно данным налоговых органов, за подходящий к концу 2018 год жители Среднего Урала накопили долгов на 2,6 млрд рублей.