Цены на АИ-92 и дизельное топливо выросли в Свердловской области

ФАС по Свердловской области сообщает, что за одну неделю ноября изменились цены на автомобильное топливо в Свердловской области. Бензин АИ-92 стал дороже на 1,17 руб. (с 41,23 до 42,40 руб.), цена дизеля выросла на 31 копейку (с 44,06 до 44,37 руб.), а бензин АИ-95 стал дешевле на 60 копеек (с 43,96 до 42,66 руб.), сообщает Urbc.ru.