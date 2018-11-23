Цены на АИ-92 и дизельное топливо выросли в Свердловской области
Сегодня, 19:58ЭкономикаФото: pixabay.com
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С 11 по 18 ноября цена бензина АИ-92 выросла на 1 рубль 17 копеек, дизельное топливо стала дороже на 31 копейку, АИ-95 подешевел на 60 копеек.
ФАС по Свердловской области сообщает, что за одну неделю ноября изменились цены на автомобильное топливо в Свердловской области. Бензин АИ-92 стал дороже на 1,17 руб. (с 41,23 до 42,40 руб.), цена дизеля выросла на 31 копейку (с 44,06 до 44,37 руб.), а бензин АИ-95 стал дешевле на 60 копеек (с 43,96 до 42,66 руб.), сообщает Urbc.ru.
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