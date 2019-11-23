Под наблюдением: как ВГОК рассчитывается с долгами

Истцами в банкротном продолжающемся деле ВГОКа выступила 91 организация, в том числе администрация Нижнего Тагила, МУП «НТТС», АО «Энергосбыт Плюс», МРСК «Урала», Межрайонная инспекция ФНС и другие. 29 марта 2018 года суд вынес решение о начале процедуры наблюдения. Временным управляющим был назначен Сергей Кудашев. Последнее заявление в суд о банкротстве ВГОКа подало ООО «Центркомпрмашсервис» 21 октября 2019 года.

Более 1,5 млрд долгов: имущество тагильского ВГОКа передано в залог налоговой службе

По данным Спарк, на сегодняшний момент с участием ОАО ВГОК рассматривается 51 дело. В качестве должника в 2019 году ВГОК участвовал в 18 делах, 16 из них на данный момент прекращены. За прошедший период предприятие было ответчиком 126 раз на общую сумму 1,2 миллиарда рублей, истцом — 38 раз на 29,1 миллион рублей. Напомним, в августе Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск АО «Уралсевергаз» к нижнетагильскому ОАО «ВГОК» на сумму 7,4 миллиона рублей, 20 сентября — АО «Уралсевергаз» на 7,4 миллиона рублей, 27 сентября — АО «Энергосбыт Плюс» на 69,4 миллиона рублей, в октябре — МРСК «Урала» на 26 миллионов рублей. В качестве кредитора комбинат выступает в делах о банкротстве МУП «Тагилэнерго» и «Роскоммунэнерго».

«Энергосбыт Плюс» взыскал со ВГОКа пени по долгу в 189,7 миллиона рублей

Комбинат привлечен к 201 исполнительному производству на сумму 385,9 миллиона рублей, из них оплата услуг ЖКХ и связи — 324 миллиона рублей, иные расходы — 47,4 миллиона рублей, задолженность — 14,4 миллиона рублей, а также штрафы и возмещение ущерба — 19 тысяч рублей.

За 2019 год МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Ространснадзор, Росприроднадзор, Роструд провели 18 проверок, в 12 из них обнаружены нарушения. Осенью служба по надзору в сфере природопользования опубликовала результаты весенней проверки Высокогорского горно-обогатительного комбината. Было выявлено 16 нарушений: несанкционированное складирование отходов, из-за которых произошла порча земли, выброс вредных веществ, отсутствие проекта мониторинга состояния окружающей среды, а также предприятие не осуществило контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов в 2018 году.

Росприроднадзор опубликовал список нарушений на ВГОКе

На счету ВГОКа 10 залоговых договоров с Межрайонной ИФНС, банками ВТБ и СМП. Предприятием были сданы материальные активы, транспортные средства, коммуникации и оборудование. Федеральная налоговая служба по Свердловской области в качестве залога получила имущество комбината. В частности, под арест попали «Шахта Южная», «Шахта Северная», шахта «Вентиляционная».

Согласно бухгалтерским документам за 2018 год Высокогорский горно-обогатительный комбинат впервые с 2015 года показал прибыль. На 31 декабря прошлого года доход предприятия составил 5,9 миллиарда рублей, а расходы — 5,4 миллиарда рублей.

Но предприятие по-прежнему регулярно становится фигурантом негативных новостей, из последних (если не считать ЧП с гибелью рабочего 22 ноября) — очередное судебное взыскание долга перед энергопоставщиками.