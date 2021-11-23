Минфин: Команда «Роснано» обеспечит эффективную работу компании

В новой команде «Роснано» сейчас активно работают с портфелем проектов для решения проблем компании. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он сказал, что «Роснано» по-новому смотрит на работу с активами — как и когда выходить, поскольку в компании новая команда и новые люди в органах управления. Силуанов отметил, что это обычная работа менеджмента под управлением нового совета директоров. Смысл ее работы заключается в том, чтобы вкладываться в активы, в производства, создавать их, а потом выходить из них. Именно эта работа и реализуется в компании. Об этом пишет tass.ru. Министерство финансов РФ заявило, что власти разрабатывают механизм по повышению эффективности «Роснано», а также по выходу из «исторического проектного портфеля». При этом варианты увеличения уровня эффективности деятельности компании предусматривают выполнение ею обязательств по задолженности, которые были обеспечены госгарантиями. Представители Минфина также отметили, что компания и дальше выполняет все обязательства. «Роснано» является государственной компанией. Ее группа включает АО «Роснано», ООО «Управляющая компания «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря вложениям группы работают 138 предприятий и R& D-центров в 37 российских регионах. 19 ноября, после того как были приостановлены торги, «Роснано» заявило о том, как прошла встреча с кредиторами и крупными держателями облигаций. На встрече обсудили финансовые итоги работы компании и вероятные сценарии по реструктуризации в интересах кредиторов. «Роснано» отметило, что накопленный долг и сегодняшняя финансовая модель компании нуждаются в поправках и есть возможность проработать компромиссные варианты развития ситуации, чтобы избежать негативных сценариев. Представители «Роснано» сообщили, что в планах — продолжить открытый диалог с кредиторами и другими заинтересованными лицами.

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