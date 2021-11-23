Недостроенная котельная выставлена на торги в Нижнем Тагиле

Недостроенная котельная выставлена на торги в Нижнем Тагиле
Недостроенная котельная выставлена на торги в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:40ЭкономикаФото: Google.Maps
Администрация Нижнего Тагила выставила на торги недостроенную котельную, расположенную рядом с перекрестком улиц Серова и Пархоменко.

Администрация Нижнего Тагила выставила на торги недостроенную котельную на перекрестке улиц Серова и Пархоменко.

Кроме 4-хэтажного здания площадью более трех тысяч квадратных метров в лот включен и земельный участок на без малого семь тысяч квадратных метров. Начальная цена лота — 27,5 млн рублей.

Торги пройдут в открытом формате 24-го декабря 2021-го года. Шаг аукциона составит 100 тыс рублей.

Мэрия Нижнего Тагила долго рассматривала варианты использования законсервированного еще в 2015 году здания котельной, но в итоге было принято решение внести его в план приватизации, сообщили ИА «Все Новости» в пресс-службе городской администрации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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