Недостроенная котельная выставлена на торги в Нижнем Тагиле

Администрация Нижнего Тагила выставила на торги недостроенную котельную на перекрестке улиц Серова и Пархоменко.
Кроме 4-хэтажного здания площадью более трех тысяч квадратных метров в лот включен и земельный участок на без малого семь тысяч квадратных метров. Начальная цена лота — 27,5 млн рублей.
Торги пройдут в открытом формате 24-го декабря 2021-го года. Шаг аукциона составит 100 тыс рублей.
Мэрия Нижнего Тагила долго рассматривала варианты использования законсервированного еще в 2015 году здания котельной, но в итоге было принято решение внести его в план приватизации, сообщили ИА «Все Новости» в пресс-службе городской администрации.