Стали известны регионы на дополнительную поддержку после поправок Госдумы

Данные Федерального казначейства гласят, что наиболее прибыльными регионами стали промышленные центры, в которые сконцентрирована металлургия, и аграрные регионы. Отмечается, что столица России — Москва, а также Санкт-Петербург в перечень не попали. Они заняли только 15 и 58 места.
В десятке самых бедных регионов страны на первом месте оказалась Республика Калмыкия, после которой следует Ульяновская область и Республика Ингушетия. В данных регионах средства уходят на инвестирование инфраструктурных мегапроектов и поддержку предпринимательства в период пандемии коронавируса.
На медицину же выделяется небольшое количество средств. Например, в Москве по итогам восьми месяцев 2021 года направлено на 76,1 миллиарда рублей меньше, чем за аналогичный период минувшего года. В Московской же области на врачах сэкономили почти 13,9 миллиарда рублей.
Наиболее «щедрыми» на медицину оказались следующие регионы: Севастополь, Камчатский край, Тюменская область, Амурская область и Чукотский автономный округ. В общей сложности финансирование здравоохранения номинально увеличили 38 субъектов РФ.
Также можно изучить топ-10 наиболее «доходных» регионов России. В данном рейтинге первое место заняла Липецкая область. В 2021 году в цене поднялся металл, это позволила ведущему предприятию региона — НЛМК повысить чистую прибыль по МСФО за период с января по сентябрь в 5,5 раза — до 3,8 миллиарда долларов. Результатом стало то, что доходы бюджета региона от налогов на прибыль и доходы выросли до 53,8 миллиарда рублей.
Также составлен рейтинг «регионов-вампиров». Туда в тройку попали Ненецкий автономный округ, Самарская область и Севастополь. Среди «обделенных» регионов — Сахалинская область, Республика Татарстан и Липецкая область.