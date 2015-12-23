«Лаборатория Касперского» предупредила о новом виде мошенничества

Мошенничество в интернете набирает обороты: преступники все чаще обманывают клиентов российских банков, предлагая им перевести денежный выигрыш на банковскую карту, сообщила «Лаборатория Касперского».

Эксперты «Лаборатории Касперского» в своей практике довольно часто сталкиваются с определенным видом мошенничества, когда злоумышленники предлагают пользователям перевести денежный выигрыш на банковскую карту. К примеру, за последние несколько месяцев аналитики компании обнаружили в интернете более тысячи страниц, где применялась одна и та же мошенническая схема с использованием логотипов и названий известных российских банков, — говорится в пресс-релизе.

Суть обмана проста: при попадании на специальную веб-страницу пользователю сообщается, что сразу несколько популярных банков запустили акцию для своих лояльных клиентов, и именно он – посетитель этой страницы – стал счастливым победителем и обладателем денежного приза. Для того, чтобы получить свой выигрыш, пользователю нужно на этой же странице указать номер своей банковской карты и срок ее действия. Далее, в целях «идентификации владельца», запрашивается сумма остатка и, разумеется, трехзначный код проверки подлинности карты, указанный на ее обороте, отмечается в пресс-релизе.

Предвосхищая возможные недоумения пользователя, зачем нужна какая-либо дополнительная информация, кроме номера карты, мошенники на всех этапах сбора данных сообщают, что все делается из соображений безопасности проведения транзакции. Но по окончании ввода всей запрашиваемой информации, пользователь вместо денег получает сообщение, что его карта непригодна для зачисления выигрыша, однако он может попробовать ввести данные другой карты. Естественно, это не поможет доверчивому человеку получить приз, а вот мошенники, наоборот, обретут еще одну возможность украсть чужие деньги, предупреждают эксперты «Лаборатории».

Злоумышленники всегда апеллируют к тому, что интересует и волнует людей в первую очередь. А когда речь заходит о деньгах, очень немногие обойдут заманчивое предложение стороной, — поясняет старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Надежда Демидова, слова которой приводятся в релизе.