Мошенники три года продавали «айфоны» через фальшивые сайты

Вернее, исчезал сайт с «выгодным» предложением, а мошенники создавали новый виртуальный магазин.

В общем-то, схема не нова, но есть одна «изюминка», позволившая аферистам орудовать столь длительное время: их клиентами становились чаще всего гастарбайтеры, хоть и говорящие по-русски, но плохо и слабо ориентирующиеся в российских реалиях, в том числе и правовых. Как правило, эти люди, осознав, что стали жертвами преступников, не знали, как правильно поступить, и в полицию за помощью не обращались. Но однажды кибер-ворам не повезло.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Андрей Галиакберов сообщил, что в московскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 37-летняя жительница столицы.

Она рассказала, что, решив приобрести iPhone 6 через интернет, перечислила около 40 тысяч рублей на счет неизвестного человека, предлагающего услуги по продаже телефонов. Однако сразу после этого продавец перестал выходить на связь и обещанный мобильный телефон ей не предоставил, - рассказал он.