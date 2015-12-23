Мошенники три года продавали «айфоны» через фальшивые сайты
Трое россиян и один приезжий из Средней Азии создали весьма прибыльное, но криминальное предприятие. Через интернет они развернули торговлю «айфонами»: помещали объявление, получали деньги на указанный счет, а затем исчезали.
Вернее, исчезал сайт с «выгодным» предложением, а мошенники создавали новый виртуальный магазин.
В общем-то, схема не нова, но есть одна «изюминка», позволившая аферистам орудовать столь длительное время: их клиентами становились чаще всего гастарбайтеры, хоть и говорящие по-русски, но плохо и слабо ориентирующиеся в российских реалиях, в том числе и правовых. Как правило, эти люди, осознав, что стали жертвами преступников, не знали, как правильно поступить, и в полицию за помощью не обращались. Но однажды кибер-ворам не повезло.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Андрей Галиакберов сообщил, что в московскую полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 37-летняя жительница столицы.
Она рассказала, что, решив приобрести iPhone 6 через интернет, перечислила около 40 тысяч рублей на счет неизвестного человека, предлагающего услуги по продаже телефонов. Однако сразу после этого продавец перестал выходить на связь и обещанный мобильный телефон ей не предоставил, - рассказал он.
Вскоре преступников вычислили. Сотрудники уголовного розыска УВД по Центральному округу столицы провели обыски одновременно по разным адресам в Москве, Санкт-Петербурге и Тульской области, где и задержали участников организованной преступной группы. Сколько они успели обмануть людей и на какую сумму - выясняет следствие. Но уже понятно, что цифры окажутся немаленькими. Известно, что ежедневно жертвами интернет-мошенников становились от 3 до 10 человек. Поэтому и уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой.