Названы самые «безотказные» банки и МФО Нижнего Тагила

Для 350 000 жителей Нижнего Тагила самый лучший способ взять кредит наличными без отказа — обратиться в отделение банка «Ренессанс Кредит». Именно этот банк занял первое место среди самых «безотказных» кредитных учреждений. Здесь выдают до 500 000 рублей за один день, для рассмотрения заявки достаточно предоставить паспорт и второй документ. Офис банка работает на пр. Ленина, 73.

Для тех, кому требуется сумма до 30 000 рублей, а также для обладателей не самой лучшей кредитной истории, подойдет микрофинансовая организация «Деньга». Компания занимает первое место в рейтинге МФО, выдающих срочные займы без отказа. Деньги выдаются по паспорту, в течение 15 минут. Отделение «Деньги» открыто на ул. Зари, 2.

Еще два участника рейтинга банков с самыми лояльными требованиями к заемщикам, работающие в Нижнем Тагиле — Уральский банк реконструкции и развития и Тинькофф Банк. В первом можно взять быстрый кредит по паспорту, во втором — оформить кредитную карту с льготным (беспроцентным) периодом.

Банки и МФО Нижнего Тагила, выдающие кредиты и займы практически без отказа: