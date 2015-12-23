Среднему Уралу выделят 700 млн на расселение ветхих домов

За счет этих денег у муниципалитетов появится возможность расселить почти 38 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда и улучшить условия проживания почти для 2,5 тысячи граждан, - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

Напомним, ликвидация аварийного жилфонда в регионе началась до соответствующего указа президента - еще в 2008 году, в рамках федерального закона о Фонде содействия реформированию ЖКХ, и, как и сейчас, финансировалась из трех источников: средств корпорации, областного и местных бюджетов.

В общей сложности за семь лет на строительство жилья для переселенцев было затрачено свыше 10,5 миллиарда рублей, а в муниципалитетах области построено 229 домов. Переехав в них, условия проживаний улучшили более 26 тысяч свердловчан, - сообщает департамент губернатора Свердловской области.