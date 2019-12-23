В Нижнем Тагиле УВЗ взыскал 233,6 миллиона рублей с компании «Строй Групп»

Договор между предприятием и организацией был заключен в июле 2017 года. Весной 2019 года УВЗ обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском из-за нарушения сроков выполнения работ по договору и попросил взыскать со «Строй Групп» 185,1 миллиона рублей пеней и 109,8 миллиона рублей — проценты за пользование коммерческим кредитом.

Суд удовлетворил требования частично. Он постановил взыскать в пользу «Уралвагонзавода» 233,6 миллиона рублей, в том числе долг — 86,3 миллиона рублей, процент за пользование чужими денежными средствами — 3,4 миллиона рублей, неустойку за просрочку выполнения работ — 19,6 миллиона рублей, штраф — 600 тысяч рублей и проценты за пользование коммерческим кредитом — 123,7 миллиона рублей.

В пресс-службе «Уралвагонзавода» информацию о судебном разбирательстве подтвердили.

Указанная сумма взыскана с ООО СК «Строй Групп» за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Уралвагозавода».