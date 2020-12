Госдума приняла законопроект об единой минимальной цене на табачные изделия

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, согласно которому предложено установить не только единую максимальную, но и единую минимальную стоимость на табачную продукцию, дешевле которой реализовать ее нельзя.

Минимальную стоимость будут определять в порядке, установленном правительством, пишут «Новые известия». Однако реализация потребителям будет осуществляться по максимальным ценам, которые не могут быть меньше единой минимальной стоимости. По мнению авторов инициативы, сумма должна составлять 75% от максимальной розничной цены, дороже которой пачку продать не могут. Таким образом, закон допускает продажу табачных изделий по цене, которая не может быть ниже максимальной цены более чем на 25%. Новый закон начнет действовать с 1 апреля 2021 года. До этого времени и в течение трех месяцев после вступления закона в силу можно продавать изделия, которые были введены или произведены ранее, по максимальным ценам даже ниже минимальных, действующих на момент реализации. Однако она не может быть менее единой минимальной стоимости, которая действовала до даты применения новой цены. Продукция, которая была привезена в Россию или произведена до 1 апреля, может быть реализована до 1 июля. Кроме того, в законопроекте уточняется порядок определения этой самой минимальной цены. Она будет рассчитываться на основе минимального значения акциза на одну пачку табачного изделия, ставки НДС и повышающего коэффициента. Кроме того, с нового года ставки акцизов на сигареты возрастут на 20% вместо запланированных 4%. Правительство считает, что данная мера позволит поправить бюджет после пандемии коронавируса.

