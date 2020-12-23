Госдума приняла законопроект об единой минимальной цене на табачные изделия

Однако реализация потребителям будет осуществляться по максимальным ценам, которые не могут быть меньше единой минимальной стоимости. По мнению авторов инициативы, сумма должна составлять 75% от максимальной розничной цены, дороже которой пачку продать не могут. Таким образом, закон допускает продажу табачных изделий по цене, которая не может быть ниже максимальной цены более чем на 25%.