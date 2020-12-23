Стоимость гречки в Свердловской области с начала года увеличилась на 67%

Стоимость гречки в Свердловской области с начала года увеличилась на 67%

Сегодня, 15:07ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области за год гречневая крупа подорожала на 67%. По данным регионального УФАС такое подорожание произошло с ноября 2020 года по ноябрь 2020 года.

По словам руководителя свердловского УФАС Дмитрия Шалабодова, стоимость гречки увеличилось с 41 рубля до 68 рублей, пишет Znak.

Он уточнил, что почти на 21% увеличилась стоимость молока, на 23% подорожал лук, еще на 11% подорожал лук. Также Шалабодов добавил, что в последние четыре месяца выросли цены на сахар и растительное масло.

Ведомство уже проводит проверки совместно с прокуратурой на предмет исполнения соглашения о «заморозке» цен до апреля 2021 года.

Дмитрий Шалабодов рассказал, что в регионе имеется достаточный запас гречки и сахара и для дефицита нет предпосылок.

Поэтому не надо скупать эти продукты, продукты питания длительного хранения в неограниченных количествах. Цены на них контролируются, и наличие товара имеется на складах у поставщиков и торговых сетей. Если мы пойдем в магазин активно скупать гречку, то цена на нее повысится,сказал Дмитрий Шалабодов.

Напомним, после того, как президент РФ Владимир Путин резко высказался после роста цен. Было решено стоимость сахара и подсолнечного масла в торговых сетях заморозить с 1 января по 1 апреля. Ранее предлагалось становить стоимость растительного масла на уровне 110 рублей за литр и 45 рублей за килограмм сахара.

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