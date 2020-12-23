Стоимость гречки в Свердловской области с начала года увеличилась на 67%

Поэтому не надо скупать эти продукты, продукты питания длительного хранения в неограниченных количествах. Цены на них контролируются, и наличие товара имеется на складах у поставщиков и торговых сетей. Если мы пойдем в магазин активно скупать гречку, то цена на нее повысится,сказал Дмитрий Шалабодов.