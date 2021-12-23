Нижний Тагил начнет новый 2022 год с рекордным бюджетом

О главном финансовом документе города рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, доходы бюджета в таком большом объеме сформированы благодаря тесному взаимодействию муниципалитета, правительства Свердловской области и федерального центра. В регион направлены денежные средства, которых должно хватить практически на все — от строительства детского центра до благоустройства привокзальной площади.
«Бюджет муниципалитета на следующий год принят единогласно. Его доходная часть составляет больше 19 миллиардов рублей. Сформировать и утвердить его в таком объеме удалось благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, регионального правительства, а также участию муниципалитета в национальных проектах и федеральных программах, инициированных Президентом Российской Федерации. Все они направлены на улучшение жизни тагильчан»,сообщил градоначальник.
Будущий год — знаковый для Нижнего Тагила. Ему исполнится 300-лет. Поэтому планов у мэрии много. Кроме реконструкции привокзальной площади они включают в себя открытие моста через Тагильский пруд, установку стелы «Город трудовой доблести» и возведение культурно-образовательного центра для детей и молодежи в одном из микрорайонов.
Доходов бюджета в 2022 году утверждены в размере 19 миллиардов 71 миллиона рублей, пояснили в администрации Нижнего Тагила. Межбюджетные трансферты составят 13 млрд 531 млн рублей. Доходная часть, если проводить параллель с прошлым годом, прибавится на 3 млрд 520 млн руб, а расходная — на 3 млрд 507 млн рублей.