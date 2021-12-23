Нижний Тагил начнет новый 2022 год с рекордным бюджетом

Будущий год — знаковый для Нижнего Тагила. Ему исполнится 300-лет. Поэтому планов у мэрии много. Кроме реконструкции привокзальной площади они включают в себя открытие моста через Тагильский пруд, установку стелы «Город трудовой доблести» и возведение культурно-образовательного центра для детей и молодежи в одном из микрорайонов.