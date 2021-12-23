Привокзальную площадь в Нижнем Тагиле благоустроят за один год

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил о запланированном в 2022 году благоустройстве объектов городской инфраструктуры. Один из них — привокзальная площадь.

Нижний Тагил уже в 2022 году может получить обновленную привокзальную площадь и стелу «Город трудовой доблести». Уверенность в этом выразил сегодня глава города Владислав Пинаев, отвечая на вопросы журналистов о принимаемых планах благоустройства. Бюджет муниципалитета утвержден в размере 19 миллиардов 400 миллионов рублей. Этой суммы по словам мэра, хватит на благоустройство самых различных объектов социальной инфраструктуры. Привокзальная площадь — только один из них. По словам мэра, другого такого шанса не представится. Вначале будет отыгран муниципальный конкурс. Когда появится подрядчик, работа на объекте закипит. Столь большие денежные средства наполнили бюджет города, в том числе, и по национальным проектам. Чтобы их освоить, предстоит огромная работа. Иначе они просто будут возвращены обратно, в федеральный бюджет. Еще одна новость — строительство детского досугового центра на Гальянке. Проект у нас уже готов. Он прошел госэкспертизу. Поэтому это будет хороший детский досуговый центр. Его очень не хватает на Гальяно-Горбуновском массиве. Центр будет состоять из двух зданий. Одно здание будет под управлением культуры, а второе — под управлением образования, под системой дополнительного образования. Поэтому у детишек, которые проживают на Гальянке, появится возможность ходить, посещать и радоваться жизни, рассказал глава города. Ранее тагильчане выносили на обсуждение вид будущей стелы «Город трудовой доблести». Было решено смонтировать конструкцию с гербом города и текстом Указа Президента РФ о присвоении Нижнему Тагилу почетного звания. Эту стелу в Нижнем Тагиле установят в 2022 году, пообещал Владислав Пинаев.

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