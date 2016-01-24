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В этом году Екатеринбург получит 6,6 миллиарда рублей на строительство объектов к чемпионату мира по футболу
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В этом году Екатеринбург получит 6,6 миллиарда рублей на строительство объектов к чемпионату мира по футболу

24 января 2016, 14:00ЭкономикаПавел Щербина
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