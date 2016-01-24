В этом году Екатеринбург получит 6,6 миллиарда рублей на строительство объектов к чемпионату мира по футболу

ТАСС, ссылаясь на информацию, опубликованную Welcome2018.com, сообщает о том, что в этом году Екатеринбург получит средства на строительство и реконструкцию спортивных объектов из федерального, областного и муниципального бюджетов. В сумме - 6,6 миллиарда рублей.

Больше всего работы проделать предстоит при реконструкции стадиона «Екатеринбург Арена». Именно на этот объект будет направлена наибольшая часть денег из федерального бюджета.

Ещё 605 миллионов рублей предусмотрено на подготовку инфраструктуры Екатеринбурга к тому, чтобы принять это международное спортивное событие. Имеется в виду строительство стоянок, спортивных объектов и подготовка территорий для размещения объектов инфраструктуры.

Кроме того, более миллиарда рублей из областного бюджета планируется потратить на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог Екатеринбурга, по которым гости чемпионата мира будут прибывать в Столицу Урала.

Очень жаль, что этот золотой дождь пройдёт мимо Нижнего Тагила. TagilCity.ru напоминает о том, что сейчас у города не хватает денег даже на внутриквартальное освещение. В бюджет на эти цели заложены только 55 миллионов из необходимых 118 миллионов рублей, а на реконструкцию жизненно важного для Нижнего Тагила моста на ул. Фрузне Нижний Тагил получил 170 миллионов из необходимых 500 миллионов.

Тагильчане, как вы считаете, дождётся ли Нижний Тагил достойного финансирования хотя бы жизненно важных инфраструктурных объектов, в то время, когда в Екатеринбурге строятся спортивные объекты международного уровня?