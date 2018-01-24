Банкоматы смогут выдавать новые купюры к июлю 2018 года в России
24 января, 22:05Экономика
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К началу июля 2018 года все российские банкоматы будут готовы к выдаче и приёму новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей.
Ожидается, что крупные российские банки завершат обновление банкоматов к концу января или началу февраля. Другие коммерческие организации завершат процесс переоборудования во втором квартале 2018 года.
Специалисты отмечают, что использование новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей не вызовет у россиян проблем. При этом есть информация о проблемах в приёме новых банкнот, которая поступает из регионов.
По информации «Известий», в ряде субъектов России некоторые магазины отказывались принимать 200 и 2000 рублей под различными предлогами. Подобные действия являются нарушением закона и грозят штрафом в 50 тыс. рублей, сообщают представители Роспотребнадзора.
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