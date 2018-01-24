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Инфляция в России не превысит отметки в 4% к концу 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инфляция в России не превысит отметки в 4% к концу 2018 года

24 января, 23:35Экономика
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