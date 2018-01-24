Инфляция в России не превысит отметки в 4% к концу 2018 года
24 января, 23:35Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Эксперты спрогнозировали уровень инфляции и ключевую ставку Центробанка к концу 2018 года.
Представители крупнейших банков и экономических институтов выразили своё мнение по поводу уровня инфляции к концу 2018 года.
Специалисты уверены, что инфляция не превысит отметки в 3,6%. Также экономисты спрогнозировали, что ключевая ставка Центрального банка России составит 6,8%.
Как отмечают «Известия», в этом году возможно некоторое ускорение роста цен, но при этом общий уровень цен не превысит 4%. Это, в свою очередь, подтолкнёт ЦБ РФ к снижению ключевой ставки.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей