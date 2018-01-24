Кому принадлежит бизнес по поставке питьевой воды в Нижнем Тагиле?

Так, отец и, предположительно, дочь из семейства Колпаковых являются учредителями сразу трёх фирм, разливающих воду в Нижнем Тагиле: ООО «Синегорье», ООО «Аквасервис» и ООО «Родник здоровья» (существовало до 21.06.2013).

Колпаков Е.Г. является директором ООО «Синегорье» и ранее работавшего ООО «Родник здоровья». У Колпаковой Т.Е. 17,11% доли в фирме «Синегорье» и 25% - в «Аквасервис».

Водным бизнесом в Нижнем Тагиле так или иначе в разное время занимались несколько семей: Соловьевы, Колпаковы, Семячковы, Язевы и Люфты. Семейство Люфтов имеет долю в «Синегорье» и «Аквасервис», Семячковы входят в состав совладельцев «Синегорье» и «Родник здоровья». А Язевы и Соловьевы обладали частью «Синегорье».

Компания «Аквасервис» осуществляет розничную торговлю в неспециализированных магазинах с 2006 года. Чистая прибыль компании в 2016 году, по данным системы СПАРК, составила 28 649 тыс. рублей.

Структура владения «Аквасервисом» определяется следующим образом: 50% принадлежит Люфту Александру Петровичу и по 25% у Колпаковой Тамары и Кутюхина Владислава.

Среди зависимых и аффилированных лиц «Аквасервиса» в источнике указаны: Иващенко Сергей Владиславович, Колпакова Тамара Евгеньевна, Кутюхин Владислав Валерьевич, Люфт Александр Петрович.

Кутюхин Владислав Валерьевич также является совладельцем и компании «Аквасервис», и фирмы «Синегорье». ООО «Синегорье» специализируется на производстве безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод. Руководителем компании является Колпаков Евгений Германович.

Чистая прибыль компании в 2016 году составила 55 207 тыс. рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК», по состоянию на декабрь 2017 года, уставной капитал компании «Синегорье» составляет 1 млн 174,4 тыс. рублей.

На сегодняшний день совладельцами компании ООО «Синегорье» являются: Зыкина Ирина Владимировна (доля в УК 20.00%), Колпакова Тамара Евгеньевна (17.11%), Кутюхин Владислав Валерьевич (17.11%), Семячков Николай Александрович (17.11%), Соловьева Галина Викторовна (17.11%), Красильников Борис Григорьевич (6.12%), Рябов Олег Владимирович (5,44%).

Согласно материалам той же системы, владельцы части уставного капитала ООО «Синегорье» Колпакова Тамара Евгеньевна и Кутюхин Владислав Валерьевич имеют равные доли в компании «Аквасервис».

Право Соловьевой Г.В. на долю в компании «Синегорье» было зарегистрировано 16 декабря 2010 года. Размер доли составил 17,11%, номинальная стоимость — 200 940 рублей. Свою долю в компании предпринимательнице передал предположительно её супруг – Соловьев А.В. – председатель Ассоциации предпринимателей «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЮЗ-НТ».

Соловьев А.В. был в составе «Союз-НТ» вплоть до декабря 2017 года, как изменится расстановка сил в организации после его кончины - пока не понятно. Сейчас одна из частей компании принадлежит предположительно его сыну - Соловьеву Илье.

Заместителем директора «Союз-НТ» является депутат Нижнетагильской городской Думы и член Комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию - Петров А.Б. «Союз-НТ» - не единственный бизнес депутата, связывающий его с экс-владельцем «водного» бизнеса Соловьевым. Александр Петров является директором ООО «Автолюкс», где 50% доли в уставном капитале принадлежит предположительно сыну Соловьева А.В. - Соловьеву Илье Анатальевичу. Эта компания связанных с городским транспортом предпринимателей занимается ремонтом легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств.

Остальные крупные игроки «водного» бизнеса в Нижнем Тагиле между собой никак не связаны. Но некоторые из них также являются владельцами семейного бизнеса - частными охранными предприятиями. Об этом свидетельствует список аффилированных лиц ООО «Тагильское пиво» - поставщика воды «Аквасатис». Среди прочих связей компании числятся ООО ЧОП «АЛЬФА-РОСС НТ» и ООО «ЧОП «АЛЬФА-РОСС». Так, совладельцами ООО «Тагильское пиво» являются три члена семейства Михайловых.

У других представителей «водного» бизнеса уставной капитал компаний принадлежит их директорам - в частности, речь идет об ООО «Вода-Воз», ООО «НВК Ниагара» и ООО «Барна» (Вода «Баранчинская»). 100% владельцем компании ООО «Вода-Воз» является Юрий Бирючев. ООО «Барна» полностью принадлежит Позднякову Олегу Викторовичу. Единоличным директором фирмы ООО НВК «Ниагара» числится Толмачев Олег Анатольевич. По данным системы СПАРК, с другими фирмами эти предприниматели никак не связаны.

Однако не всегда удается проследить связь между компаниями с помощью официальных источников. Между многими подрядчиками в разных сферах бизнеса возможно достижение негласных договоренностей, по которым они по очереди делят крупные заказы и обслуживают высокоприбыльные объекты. Например, ООО «Касаргинский источник» по системе СПАРК является конкурентом ООО НВК «Ниагара». А в документе, удостоверяющем фактическую отгрузку воды «Ниагара», оно указано в качестве организации-грузоотправителя.

Сбыт питьевой воды в Нижнем Тагиле зачастую происходит через службы доставки бутилированной воды или колонки с водой на разлив в тару покупателя. При этом несколько лет назад в городе действовали преимущественно колонки от компании «Аквасервис», которая поставляет воду фирмы «Синегорье». Позже к размещению подобных автоматов по разливу питьевой воды в Нижнем Тагиле присоединился дилер воды «Серебряный садко» - компания «Вода-воз».

Летом 2017 года компания по продаже питьевой воды «Вода-воз» попала под пристальное внимание надзорных органов. Одна из жалоб на деятельность компании «Вода-воз», на основании которой компанию начала проверять полиция, оказалась фиктивной.

Под обвинением в несоблюдении санитарных норм значились подпись и фамилия 80-летней тагильчанки. Пенсионерка рассказала TagilCity.ru, что эту бумагу она увидела впервые - когда ее пригласили в полицию.Предприниматель связывает это с тем, что увеличение объема его продаж и захват определенной доли рынка питьевой воды в Нижнем Тагиле могли не понравиться его конкурентам.