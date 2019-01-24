«Екатеринбург-Арена» и «Титановая долина» могут освободиться от земельного налога
Сегодня, 18:02ЭкономикаФото: Екатеринбургская гордума
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Депутаты бюджетной комиссии Екатеринбурга предварительно одобрили освобождение резидентов и организаций, признаваемых управляющими компаниями особых экономических зон, от уплаты налога на земельные участки.
Сюжеты: Екатеринбург
Вопрос об освобождении «Екатеринбург-Арены» и особой экономической зоны «Титановая долина» на Уктусе от уплаты земельного налога рассмотрен депутатами бюджетной комиссии.
Предполагается, что данная льгота будет действовать для резидентов особых экономических зон и территорий стадионов, соответствующих концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Льготы будут действовать с даты государственной регистрации права на участок в течение пяти лет.
Большинство членов комиссии Екатеринбурга поддержало данное решение. 29 января вопрос будет рассмотрен на заседании гордумы Екатеринбурга, информирует «Областная газета».
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