«Екатеринбург-Арена» и «Титановая долина» могут освободиться от земельного налога

Вопрос об освобождении «Екатеринбург-Арены» и особой экономической зоны «Титановая долина» на Уктусе от уплаты земельного налога рассмотрен депутатами бюджетной комиссии.

Предполагается, что данная льгота будет действовать для резидентов особых экономических зон и территорий стадионов, соответствующих концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Льготы будут действовать с даты государственной регистрации права на участок в течение пяти лет.