Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Екатеринбург-Арена» и «Титановая долина» могут освободиться от земельного налога
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%ba.jpg.1024x0 q85

«Екатеринбург-Арена» и «Титановая долина» могут освободиться от земельного налога

Сегодня, 18:02ЭкономикаФото: Екатеринбургская гордума
Читайте
также
Пересчет яиц, прощение долгов и дети-алкоголики: итоги недели в Нижнем Тагиле
Инвестиции в туризм Нижнего Тагила: что сделано в 2018 и запланировано на 2019 год?
Манси, помощь птицам и «Книги для души». Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?