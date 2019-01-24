Тагильский «Водоканал» ищет поставщика спецтехники в аренду на 40 млн рублей

Нижнетагильский «Водоканал» ищет подрядчика на предоставление в аренду автомобилей и спецтехники. На это выделено почти 40 млн рублей. Так, по одному контракту поставщик должен предоставить в аренду без экипажей 13 наименований техники на сумму 17,3 млн рублей, а по второму – 17 наименований на сумму в 22,2 млн рублей.

Подрядчик должен предоставить грузовой фургон не старше 2016 года выпуска, который будет использоваться для перевозки грузов по Нижнему Тагилу, автоцистерну для поставки питьевой воды населению, грузовой автомобиль, кран автомобильный. Помимо этого, организации требуется вакуумная машина для очистки химически агрессивных жидкостей, погрузчик фронтальный, погрузчик-экскаватор, автомобиль-манипулятор, колесный трактор и несколько колесных экскаваторов, илосос и автомобиль для перевозки опасных грузов.

По второму контракту «Водоканал-НТ» намерен арендовать три автомобиля марки «Шкода», передвижную автомастерскую, четыре самосвала, кран-манипулятор не старше 2012 года выпуска, илососную машину для обслуживания канализации, канало-промывочную машину и машину для очистки сетей. Также заказчику нужны автомобиль УАЗ и еще несколько видов спецтехники.