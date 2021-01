Свердловская область получит более 56 миллионов рублей субсидий для мукомолов и хлебопёков. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Мера по оказанию государственной поддержки призвана стабилизировать цены на хлебобулочные изделия. Всего на реализацию правительство РФ выделит 4,7 миллиарда рублей. Из этих средств Свердловской области будет выделена субсидия в 56,525 миллиона рублей. Напомним, в Свердловской области, по указанию президента РФ Владимира Путина, была создана группа по контролю за ценами на продовольственные товары. В Свердловской области создана рабочая группа по мониторингу цен на продукты

Related news: В Свердловской области создана рабочая группа по мониторингу цен на продукты

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter