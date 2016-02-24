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3 миллиона, которые жители Алапаевска заплатили за газ, пропали: до поставщика деньги не дошли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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3 миллиона, которые жители Алапаевска заплатили за газ, пропали: до поставщика деньги не дошли

24 февраля 2016, 14:20ЭкономикаТимофей Данилов
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