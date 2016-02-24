3 миллиона, которые жители Алапаевска заплатили за газ, пропали: до поставщика деньги не дошли
24 февраля 2016, 14:20ЭкономикаТимофей Данилов
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Возбуждено уголовное дело в связи с причинением ущерба поставщику ресурсов.
Сюжеты: Алапаевск
Несколько лет назад ресурсоснабжающая организация перечислила большую сумму на счет некой коммерческой компании по договору подряда. Однако ремонтные работы на теплотрассе были уже выполнены этой ресурсноснабжающей организацией. Следовательно, какие-либо работы компания не проводила.
3 миллиона рублей коммерческая компания получила от жителей Алапаевска за потребление тепловой энергии. Эту сумму должен был получить поставщик ресурсов. Но почему эти денежные средства поставщик так и не получил – неизвестно.
Возбуждено уголовное дело. Его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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