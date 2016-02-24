3 миллиона, которые жители Алапаевска заплатили за газ, пропали: до поставщика деньги не дошли

Несколько лет назад ресурсоснабжающая организация перечислила большую сумму на счет некой коммерческой компании по договору подряда. Однако ремонтные работы на теплотрассе были уже выполнены этой ресурсноснабжающей организацией. Следовательно, какие-либо работы компания не проводила.

3 миллиона рублей коммерческая компания получила от жителей Алапаевска за потребление тепловой энергии. Эту сумму должен был получить поставщик ресурсов. Но почему эти денежные средства поставщик так и не получил – неизвестно.

Возбуждено уголовное дело. Его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры