Нижний Тагил может последовать примеру Москвы и снести торговые павильоны, построенные с нарушением законодательства (ФОТО)

Вопрос об объектах уличной торговли был поднят в свете того, что различные павильоны портят внешний вид улиц города, из-за чего Нижний Тагил теряет свой исторический облик.

Вектор движения для решения этой проблемы задал сегодня мэр Нижнего Тагила Сергей Носов:

Есть одна тема, очень животрепещущая. Я часто это видел. Это когда Управление архитектуры говорило, что не может понять, как объект временной торговли внезапно оказывается полностью узаконенным. Как они (собственники объекта) узаконили фундамент и непонятно, что же теперь делать.

Что теперь делать — показала Москва. Прошу составить мне реестр таких объектов.

Кто-то, когда-то, и не совсем понятно как, сумел получить документы на то, что в принципе нельзя получить. Вот с этим давайте разберемся по-новому. То, как действовать, как можно действовать, показала Москва — наша передовая столица. Нам надо ещё раз проанализировать это с градостроительной точки зрения. Возможности по наведению порядка у нас, судя по всему, есть, -- считает Сергей Константинович.

В ссылке на Москву Сергей Константинович имел в виду недавний снос торговых павильонов вокруг станций метро. Тогда за одну ночь было снесено 97 объектов. Впрочем, вероятно, не стоит ожидать в Нижнем Тагиле таких уж крутых мер. В мэрии понимают, что рубить с плеча не разобравшись, кто прав, а кто виноват, нельзя:

Мы готовы меняться, там, где это возможно, учитывая интересы людей, кто вложил деньги. /.../ Нужно брать общественность, тех, кто торгует, и Управление развития предпринимательства и с ними решать эту задачу. Стоит изучить опыт других муниципалитетов, в том числе и за территорией России сказал мэр.

В сентябре 2015 на площади Молодежи по распоряжению Администрации было снесено кафе «Соло». Оно не вписывалось в облик центра города.