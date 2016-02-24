Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Возрождение Гормолзавода в Нижнем Тагиле не состоялось: куда ушли 500 миллионов рублей? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Возрождение Гормолзавода в Нижнем Тагиле не состоялось: куда ушли 500 миллионов рублей? (ФОТО)

24 февраля 2016, 11:50ЭкономикаДенис Таратонов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»