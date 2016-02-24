Возрождение Гормолзавода в Нижнем Тагиле не состоялось: куда ушли 500 миллионов рублей? (ФОТО)
В 2011 году в Нижнем Тагиле реализовывался проект по возрождению Гормолзавода. Тогда на закупку оборудования было выделено 500 миллионов рублей и планировалось потратить ещё миллиард. Результат, в виде молочного магазина, открывшегося у проходной завода, тагильчане могли наблюдать примерно в течение полутора лет. Потом магазин закрылся, а здания завода начали переоборудовать под свои нужды частные лица. Что же произошло?
2012 был хорошим годом для Нижнего Тагила. Лето было жарким, а открытие у проходной Гормолзавода молочного магазина с местной (как думал автор) молочной продукцией говорило о подъёме города.
Сегодня, в 2016 году, журналист TagilCity.ru обратился в Управление по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов, чтобы узнать, почему Нижний Тагил не пьёт свой кефир и ряженку.
Специалист управления рассказал, что в связи с тем, что на заводе не были решены организационные вопросы, эти средства ушли в совершенно другой молочный завод Свердловской области:
Реализация инвестиционного проекта была приостановлена. Планировалось выделить 500 миллионов рублей. Были даже попытки приобретения оборудования. Но в связи с тем, что часть вопросов не была решена (а самая главная проблема заключалась в сырье — его просто не было в Нижнем Тагиле), эти средства и оборудование были переброшены на Гормолзавод в другом городе рассказали журналисту TagilCity.ru.
Главный специалист отдела по развитию потребительского рынка и услуг Юрий Шурганов добавил, что деньги на реализацию этого проекта тратил не город, а компания, занимающаяся возрождением завода. Это, напомним, была ЗАО «Первая молочная компания» — дочерняя структура федеральной группы по производству молочных продуктов «Юнимилк».
На сегодняшний день Гормолзвод продан. Там, скорее всего, будет оптовая база, но это надо спрашивать у собственника. Там был магазин по продаже молочной продукции, когда Гормолзавод ещё существовал как организация, но потом учредители решили завод продать. Его так и не запустили. Было закуплено оборудование, но не на 500 миллионов, а на гораздо меньшую сумму. Учредители привозили это оборудование сюда, а потом забрали. У них ведь не один такой завод. Нижний Тагил на этом ничего не потерял, это не были субсидии муниципалитета сказал Юрий Шурганов.
А откуда бралась продукция в магазине на проходной? Её привозили из других городов, а когда от завода отказались, стал не нужен и магазин. Вот так и получилось, что не увидят тагильчане больше молока по заводской цене.
Пусть Нижний Тагил и не потерял на этом своих средств, но на заводе планировалось организовать 400 рабочих мест. Сейчас в одном из зданий бывшего Гормолзавода находится автосалон, в другом разместился банк и небольшие фирмы, третье, видимо, готовится под оптовую базу. Но смогут ли они обеспечить Нижнему Тагилу столько рабочих мест, сколько смог бы предложить молочный завод?
© Денис Таратонов, TagilCity.ru