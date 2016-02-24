Возрождение Гормолзавода в Нижнем Тагиле не состоялось: куда ушли 500 миллионов рублей? (ФОТО)

2012 был хорошим годом для Нижнего Тагила. Лето было жарким, а открытие у проходной Гормолзавода молочного магазина с местной (как думал автор) молочной продукцией говорило о подъёме города.

Сегодня, в 2016 году, журналист TagilCity.ru обратился в Управление по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов, чтобы узнать, почему Нижний Тагил не пьёт свой кефир и ряженку.

Специалист управления рассказал, что в связи с тем, что на заводе не были решены организационные вопросы, эти средства ушли в совершенно другой молочный завод Свердловской области:

Реализация инвестиционного проекта была приостановлена. Планировалось выделить 500 миллионов рублей. Были даже попытки приобретения оборудования. Но в связи с тем, что часть вопросов не была решена (а самая главная проблема заключалась в сырье — его просто не было в Нижнем Тагиле), эти средства и оборудование были переброшены на Гормолзавод в другом городе рассказали журналисту TagilCity.ru.

Главный специалист отдела по развитию потребительского рынка и услуг Юрий Шурганов добавил, что деньги на реализацию этого проекта тратил не город, а компания, занимающаяся возрождением завода. Это, напомним, была ЗАО «Первая молочная компания» — дочерняя структура федеральной группы по производству молочных продуктов «Юнимилк».

На сегодняшний день Гормолзвод продан. Там, скорее всего, будет оптовая база, но это надо спрашивать у собственника. Там был магазин по продаже молочной продукции, когда Гормолзавод ещё существовал как организация, но потом учредители решили завод продать. Его так и не запустили. Было закуплено оборудование, но не на 500 миллионов, а на гораздо меньшую сумму. Учредители привозили это оборудование сюда, а потом забрали. У них ведь не один такой завод. Нижний Тагил на этом ничего не потерял, это не были субсидии муниципалитета сказал Юрий Шурганов.

А откуда бралась продукция в магазине на проходной? Её привозили из других городов, а когда от завода отказались, стал не нужен и магазин. Вот так и получилось, что не увидят тагильчане больше молока по заводской цене.

Пусть Нижний Тагил и не потерял на этом своих средств, но на заводе планировалось организовать 400 рабочих мест. Сейчас в одном из зданий бывшего Гормолзавода находится автосалон, в другом разместился банк и небольшие фирмы, третье, видимо, готовится под оптовую базу. Но смогут ли они обеспечить Нижнему Тагилу столько рабочих мест, сколько смог бы предложить молочный завод?