Выплаты за первенца в России не будут облагаться НДФЛ

22 февраля правительство России одобрило законопроект, по которому с ежемесячных выплат родителям при рождении или усыновлении первенца не будет взиматься подоходный налог.

В сообщении кабинета министров говорится, что отмена НДФЛ поможет усилить материальную поддержку семей с детьми. В скором времени законопроект окажется в Госдуме, пишет ИА «Тасс».

Напомним, с января 2018 года в России начал действовать комплекс мероприятий для поддержания молодых родителей, в их числе - внедрение ежемесячных выплат при появлении первенца и продление программы маткапитала до 2021 года.