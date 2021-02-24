«Крышевавшему» игорный бизнес экс-генералу Владимиру Романюку смягчен приговор

«Крышевавшему» игорный бизнес экс-генералу Владимиру Романюку смягчен приговор

Сегодня, 20:05ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Свердловский областной суд смягчил приговор бывшему заместителю начальника областной полиции Владимиру Романюку и экс-полицейскому Сергею Глущенко, сообщает пресс-служба суда.

В результате по итогам изучения жалоб защиты и апелляционного представления гособвинения Владимиру Романюку было назначено восемь лет и три месяца исправительной колонии строгого режима. Также Романюк лишается звания генерал-майора полиции.

Ему зачли время содержания под домашним арестом, также суд исключил возможность назначения дополнительного наказания в виде штрафа. Арест, наложенный на имущество, был отменен.

Бывший полицейский Сергей Глущенко окончательно получил семь лет и четыре месяца исправительной колонии строгого режима. Ему был зачтен период содержания под домашним арестом, исключено наказание в виде штрафа и отменен арест имущества.

Остальная часть приговора осталась без изменений.

Напомним, Владимир Романюк и Сергей Глущенко обвинялись в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей от бизнесменов, которые занимаются игорным бизнесом. Свои «обязательства» перед предпринимателями они не выполнили и в результате проверки в одном из азартных клубов были изъяты игровые автоматы. Тогда Глущенко и Романюк потребовали еще 300 тысяч рублей, а после получения автоматы были возвращены владельцу.

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Екатеринбург
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