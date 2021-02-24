На 5,7% вырос госдолг Свердловской области за январь 2021 года

На 1 февраля сумма составила более 120,9 миллиарда рублей. Это на 6,5 миллиарда рублей больше, чем на начало текущего года.
Наибольший рост госдолга за последние месяцы был зафиксирован в декабре 2020 года. Тогда задолженность Свердловской области увеличилась на 17,2 миллиарда рублей. До этого госдолг региона не превышал 100 миллиардов рублей.
По данным на 1 января 2020 года, задолженность Свердловской области составляла 77,2 миллиарда рублей, соответственно за год она выросла почти на 50%.
Напомним, эксперты не считают сложившуюся ситуацию катастрофичной. Они отмечают, что структура свердловского бюджета сбалансирована. Часть расходов, например по подготовке к Универсиаде-2023, будет возмещена из федерального бюджета.