На 5,7% вырос госдолг Свердловской области за январь 2021 года

На 5,7% вырос госдолг Свердловской области за январь 2021 года

Сегодня, 15:37ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Примерно на 5,7% за январь 2021 года вырос госдолг Свердловской области. Данные опубликованы на региональном сайте Министерства финансов.

На 1 февраля сумма составила более 120,9 миллиарда рублей. Это на 6,5 миллиарда рублей больше, чем на начало текущего года.

Наибольший рост госдолга за последние месяцы был зафиксирован в декабре 2020 года. Тогда задолженность Свердловской области увеличилась на 17,2 миллиарда рублей. До этого госдолг региона не превышал 100 миллиардов рублей.

По данным на 1 января 2020 года, задолженность Свердловской области составляла 77,2 миллиарда рублей, соответственно за год она выросла почти на 50%.

Напомним, эксперты не считают сложившуюся ситуацию катастрофичной. Они отмечают, что структура свердловского бюджета сбалансирована. Часть расходов, например по подготовке к Универсиаде-2023, будет возмещена из федерального бюджета.

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