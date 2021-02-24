Нижний Тагил вошёл в десятку городов России с низким уровнем жизни

Нижний Тагил вошёл в десятку аутсайдеров рейтинга городов России по комфортности и уровню жизни. Город Свердловской области занял 91 место из 100, потеряв за год 14 позиций.

Выяснилось, что в 2019 году Нижний Тагил находился в данном рейтинге на 77 месте, пишет РБК, ссылаясь на исследование института территориального планирования «Урбаника». Наиболее комфортным для жизни урбанисты назвали Краснодар. В городе на юге России были зафиксированы высокие показатели обеспеченности жильём, транспортом. Также в Краснодаре отметили благоприятный тёплый климат. На втором месте расположился Сургут. Урбанисты отметили там высокие зарплаты, а также низкие цены на продукты, услуги ЖКХ и т.д. В тройке лидеров также оказалась Тюмень. В данном городе было зафиксировано снижение преступности, из-за чего город признали самым безопасным из первой пятёрки. Нижний Тагил по стоимости жилья занял 65 место, а по уровню жизни - 89. Выяснилось, что в данном рейтинге принимали участие лишь те города России, в которых количество населения превышает 173 тысячи человек. Напомним, в феврале стало известно, что Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов по качеству жизни. В 2019 году область располагалась на 13 месте. Свердловская область потеряла позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

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