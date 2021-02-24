О причинах роста цен на курицу и яйца в Свердловской области рассказали эксперты

Специалисты Свердловскстата и регионального министерства потребительского рынка сообщают о цене на килограмм курицы на Среднем Урале в размере более 152 рублей за килограмм. Данные приведены на 15 февраля 2021 года, пишет E1.
Цена почти достигла уровня марта 2020 года. Рост начался в ноябре со 139 рублей за килограмм. В начале 2020 года курица стоила около 140 рублей.
Куриные яйца подорожали до рекордных 70,5 рубля. В прошлом году максимальная цена на данный продукт была ниже более чем на 7% и составляла 65,6 рубля. По одной из версий — подорожание обусловлено ростом экспорта в Китай.
Представители продуктовых магазинов называют среди причин и увеличение себестоимости производства.
Подорожало содержание куриц. Комбикорм не дешевеет, коммунальные услуги тоже. Кроме того, зима выдалась холодной, а это увеличило расходы на обогрев помещений с птицами, рассказали сотрудники сферы торговли.
Отмечается, что предприятия, имеющие под своим контролем весь комплекс производства, легче переносят последствия подорожания услуг. Больше всего страдают те, кто занимается переработкой и зависит от поставщиков.
Эксперты отметили, что в регионе также замечен рост цен на колбасные изделия, с 230 до 259 рублей за килограмм; на сосиски, со 174 до 199 рублей и на полуфабрикаты — с 221 до 224 рублей за килограмм.
Также специалисты отметили, что резкого падения цен ожидать не следует. Сезонные снижения и повышения цен более характерны для овощей, а мясная и молочная продукция таким перепадам не подвержена.
Напомним, 17 февраля сообщалось о просьбе российских фермеров увеличить цены на курицу и яйцо на 10%. Причиной стало сокращение поголовья из-за птичьего гриппа.