О причинах роста цен на курицу и яйца в Свердловской области рассказали эксперты

О причинах роста цен на курицу и яйца в Свердловской области рассказали эксперты

Сегодня, 10:30ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Эксперты назвали причину роста цен на яйца и курицу в магазинах Свердловской области.

Специалисты Свердловскстата и регионального министерства потребительского рынка сообщают о цене на килограмм курицы на Среднем Урале в размере более 152 рублей за килограмм. Данные приведены на 15 февраля 2021 года, пишет E1.

Цена почти достигла уровня марта 2020 года. Рост начался в ноябре со 139 рублей за килограмм. В начале 2020 года курица стоила около 140 рублей.

Куриные яйца подорожали до рекордных 70,5 рубля. В прошлом году максимальная цена на данный продукт была ниже более чем на 7% и составляла 65,6 рубля. По одной из версий — подорожание обусловлено ростом экспорта в Китай.

Представители продуктовых магазинов называют среди причин и увеличение себестоимости производства.

Подорожало содержание куриц. Комбикорм не дешевеет, коммунальные услуги тоже. Кроме того, зима выдалась холодной, а это увеличило расходы на обогрев помещений с птицами, рассказали сотрудники сферы торговли.

Отмечается, что предприятия, имеющие под своим контролем весь комплекс производства, легче переносят последствия подорожания услуг. Больше всего страдают те, кто занимается переработкой и зависит от поставщиков.

Эксперты отметили, что в регионе также замечен рост цен на колбасные изделия, с 230 до 259 рублей за килограмм; на сосиски, со 174 до 199 рублей и на полуфабрикаты — с 221 до 224 рублей за килограмм.

Также специалисты отметили, что резкого падения цен ожидать не следует. Сезонные снижения и повышения цен более характерны для овощей, а мясная и молочная продукция таким перепадам не подвержена.

Напомним, 17 февраля сообщалось о просьбе российских фермеров увеличить цены на курицу и яйцо на 10%. Причиной стало сокращение поголовья из-за птичьего гриппа.

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