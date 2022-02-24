Овощи, фрукты, молоко: что еще подорожало на Урале за неделю

Рост на молочные продукты и овощи зафиксирован в Свердловской области

В Свердловской области за неделю, с 17 по 24 февраля, отмечен резкий рост на некоторые группы продуктов питания. Среди них овощи, фрукты, молоко и многое другое.

По данным Свердловскстата, самое дорогое из продовольствия — томаты. Как подсчитали специалисты, теперь они стоят более 187 рублей за 1 килограмм, прибавив в цене 3,3%. На второе место орган статистики ставит бананы. Сейчас они стоят 95 рублей за «кило» в среднем. Это больше, чем неделей ранее, на 2,8%. И третье место у яблок, чуть более 102 рублей (+1,9%). Картофель, свекла и лук. Здесь наблюдается подорожание на 1%. Эти овощи обходятся покупателям уже в более, чем 61, 42 и 28 рубля за 1 килограмм, соответственно. Ценник на пастеризованное молоко жирностью от 2,5 до 3,2% тоже бьет по карману. За неделю 1 литр этого продукта продемонстрировал рост в 2,7%, почти достигнув 60 рублей. Как следствие этого, не отстают сметана и творог: 264 рубля за 1 литр и 392 рубля за 1 килограмм, соответственно. По данным Центробанка на вечер этого дня, за 1 доллар давали 86,7 рубля, а за евро — 97,8 в рублевом эквиваленте.

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