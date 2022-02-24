Уральские банки массово взыскивают льготные «коронавирусные» кредиты с бизнеса

Уральские банки массово взыскивают льготные «коронавирусные» кредиты с бизнеса
Уральские банки массово взыскивают льготные «коронавирусные» кредиты с бизнеса
Сегодня, 14:58ЭкономикаФото: 1MI
Около сотни исков от банков поступило в Арбитражный суд Свердловской области. Предметом спора являются льготные кредиты, которые предпринимателям предоставлялись для поддержки на фоне пандемии.

Суд удовлетворяет почти 90% исков. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал зампредседателя Арбитражного суда Илья Чураков.

В 2021 году суд впервые столкнулся с такой категорией исков, когда банки взыскивают долги по кредитам, выданным предпринимателям на льготных условиях из-за пандемии коронавируса, рассказывает Чураков. Согласно условиям, предоставления ссуд, субъекты должны сохранять рабочие места на зафиксированном уровне. Те, кто сделать это не смог, стали ответчиками в суде. Сначала, по словам Чуракова, это было 10-20 дел, а теперь их число уже достигло почти 100.

Чаще судом требования кредитных учреждений удовлетворяются, так как при разбирательствах выясняется, что из-за социально=экономической ситуации предпринимателям приходится сокращать рабочие места.

Материалы по теме:
Свердловская областьсудкредитдолг
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы