Уральские банки массово взыскивают льготные «коронавирусные» кредиты с бизнеса

Около сотни исков от банков поступило в Арбитражный суд Свердловской области. Предметом спора являются льготные кредиты, которые предпринимателям предоставлялись для поддержки на фоне пандемии.

Суд удовлетворяет почти 90% исков. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал зампредседателя Арбитражного суда Илья Чураков. В 2021 году суд впервые столкнулся с такой категорией исков, когда банки взыскивают долги по кредитам, выданным предпринимателям на льготных условиях из-за пандемии коронавируса, рассказывает Чураков. Согласно условиям, предоставления ссуд, субъекты должны сохранять рабочие места на зафиксированном уровне. Те, кто сделать это не смог, стали ответчиками в суде. Сначала, по словам Чуракова, это было 10-20 дел, а теперь их число уже достигло почти 100. Чаще судом требования кредитных учреждений удовлетворяются, так как при разбирательствах выясняется, что из-за социально=экономической ситуации предпринимателям приходится сокращать рабочие места.

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